Velivolo dell’Aeronautica precipita nel Parco del Circeo: morti i due militari a bordo

Un velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, appartenente al 70° stormo dell’Aeronautica Militare di Latina è un T-260B, un biposto che era in volo nell’ambito di una missione addestrativa. I due militari a bordo sono morti. L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati trovati i due corpi senza vita.

