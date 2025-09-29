A Castel Volturno record nidi tartarughe

Condividi

Visite: 12

31 Visite

Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola accoglierà domani (ore 11.30) alla Sala del Consiglio Regionale della Campania i componenti dell’associazione Domizia, presieduta da Vincenzo Ammaliato, impegnata sulla costa Flegrea Domitia all’interno della rete di volontari a supporto della Stazione Zoologica Anton Dohrn nel progetto Caretta in Vista, dedicato alla tutela della nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta.

L’incontro sarà l’occasione per celebrare il risultato straordinario dell’estate 2025: 44 nidi di tartaruga marina censiti a Castel Volturno (Caserta), che si conferma fra i primissimi siti di riproduzione d’Italia e primo in assoluto dell’intero bacino occidentale del Mediterraneo.

Questo traguardo rappresenta non solo un record scientifico e naturalistico, ma anche il segnale di un’azione sinergica sempre più efficace tra istituzioni scientifiche e politiche, società civile e operatori economici.

Una collaborazione che sta contribuendo concretamente al recupero ambientale di un’area dal potenziale naturalistico straordinario, ma per lungo tempo segnata da gravi devastazioni ambientali.

La presenza massiccia delle tartarughe marine va quindi oltre il semplice valore simbolico: è il segno tangibile di un cambiamento positivo e di una rinnovata prospettiva di sviluppo sostenibile per la costa Domizia. Nel corso dell’iniziativa, Domizia consegnerà dei riconoscimenti realizzati dall’artista Alessandro Ciambrone ai propri volontari impegnati nelle attività di questa stagione e a coloro che hanno contribuito al raggiungimento del record di nidificazione delle Caretta caretta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti