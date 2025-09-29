Marano. “Via Che Guevara, parcheggio occupato da abusivi: la denuncia di un residente. Ora basta”

Condividi

Gentile redazione, da residente a Marano da sempre vorrei segnalare un fatto grave e inaudito, visto la situazione “parcheggi e strisce blu” che da un po’ ci affligge. Precisamente abito al Corso Umberto, angolo via Cristoforo Colombo e, al netto delle strisce blu oramai praticamente ovunque, noi residenti abbiamo la possibilità di parcheggiare solo nel lato basso della stessa via Colombo e nel piazzale di via Che Guevara antistante l’entrata secondaria della scuola Vittorio Alfieri. Proprio lì stamattina, al posto del ragazzo extracomunitario, che gentile e garbato non ti chiede nulla, aspetta solo un regalo per il suo “vigilare” sulle auto, c’era un vero e proprio parcheggiatore abusivo. Mi ha proprio chiesto soldi. Ho rifiutato e sono andato via ma, se oltre a combattere tra di noi per trovare un posto auto, dobbiamo iniziare a combattere anche con questi parassiti, io stesso, insieme a tantissimi residenti oramai stanchi, ma stanchi stanchi, la troveremo da soli la soluzione.

Giuseppe (Marano)













