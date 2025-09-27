Fico risponde ancora a De Luca, bufera nel Psi per la candidatura di Ciarambino

Roberto Fico, ex presidente della Camera e candidato sostenuto da Movimento 5 Stelle e centrosinistra, è intervenuto alla festa provinciale di Avs a Salerno, città simbolo del potere deluchiano, per ribadire con decisione la sua candidatura e rispondere alle critiche del governatore uscente Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, infatti, in una delle sue dirette social, aveva definito la candidatura di Fico solo un “inizio” e lamentato l’assenza di un programma. Fico ha risposto sottolineando che “se sono qui, vuol dire che il candidato c’è” e ha rivendicato l’importanza di un progetto progressista comune per battere il centrodestra, evitando ogni polemica diretta con De Luca ma marcando le distanze su temi centrali. In particolare, ha ribadito l’importanza dell’etica pubblica, facendo riferimento al codice etico che potrebbe escludere dalle liste alcuni consiglieri uscenti fedeli al governatore, e ha annunciato che sarà evitata la proliferazione delle liste civiche, punto critico per De Luca che punta su una seconda lista personale. Fico ha inoltre illustrato i primi punti del programma, che si concentra sul rafforzamento dei servizi pubblici, in particolare sanità e trasporti, e sulla partecipazione attiva dei cittadini. Ha anche confermato l’intenzione di studiare un reddito di cittadinanza regionale per sostenere chi è in difficoltà, ampliando eventualmente strumenti già esistenti. Sulla questione rifiuti, ha ricordato che non è prevista la costruzione di nuovi impianti né della quarta linea del termovalorizzatore di Acerra, e ha indicato come obiettivo l’aumento della raccolta differenziata e del riciclo, con l’ipotesi futura di chiudere una linea del termovalorizzatore. Nel frattempo De Luca continua ad attaccare Fico senza nominarlo, ribadendo che finché non vedrà un programma concreto, “non ci sono candidati”, e critica duramente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la gestione dei fondi su Bagnoli e per la situazione del Teatro San Carlo, ancora privo di sovrintendente. Infine, si apre una frattura nel Psi: l’ex sottosegretario Felice Iossa lascia il partito e la direzione, protestando per la candidatura nelle liste socialiste di Valeria Ciarambino, ex esponente del M5S ora vicina a De Luca.