Giugliano. “Terra dei Fuochi”. In un’officina abusiva anche una moto d’acqua, carabinieri denunciano 60enne

Condividi

Visite: 30

42 Visite

A Giugliano in Campania nella frazione di Varcaturo i Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi Forestali di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”. Durante i controlli i militari hanno denunciato un 60enne del posto. L’uomo gestiva abusivamente un’officina meccanica e carrozzeria all’interno del proprio garage.

Il 60enne aveva depositato in un’area di circa 750 metri quadrati rifiuti di vario genere, anche pericolosi, tra i quali una moto d’acqua in disuso, un’auto in riparazione e sei veicoli abbandonati con all’interno altri rifiuti.

L’intera area è stata sequestrata, per il 60enne una sanzione di 9.500 euro mentre i rifiuti sono stati affidati all’isola ecologica per lo smaltimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti