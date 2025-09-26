Marano, sconto di pena per Bruno Abbinante: 8 anni e 4 mesi per tentato omicidio dopo lite per viabilità

Condividi

Condannato a 8 anni e 4 mesi Bruno Abbinante, nipote del boss Raffaele “Papele” Abbinante, per il tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso dell’imprenditore Valentino Gherardi.

I fatti risalgono al 4 febbraio 2024 a Marano, dove Gherardi fu accoltellato mentre cercava di difendere il figlio, aggredito da Giuseppe Caiazzo, amico di Abbinante, in seguito a una lite per viabilità avvenuta il giorno prima a Chiaiano.

L’intervento del padre scatenò la violenza: Abbinante lo colpì più volte con un coltello, lasciandolo in gravi condizioni.

Entrambi gli aggressori furono arrestati ad aprile su richiesta della DDA. In Appello, difeso dagli avvocati Dello Iacono e Poziello, Abbinante ha ottenuto uno sconto di pena di due anni rispetto ai 10 anni e 4 mesi inflitti in primo grado.













