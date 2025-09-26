MORTO CHRISTIAN, IL CANTANTE CELEBRE NEGLI ANNI OTTANTA ACCOSTATO A JULIO IGLESIAS

Condividi

È morto a 82 anni Christian, cantante italiano che negli anni Ottanta ebbe un grande successo con le canzoni “Cara” e “Daniela”. Era ricoverato al policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale, la sua morte è stata comunicata dalla famiglia.

Christian era lo pseudonimo di Cristiano Gaetano Rossi e gli era stato suggerito da Mina, come raccontò lui stesso. Era stato sposato con la presentatrice e cantante Dora Moroni. Dopo alcune esperienze nel teatro e nel cinema, Christian raggiunse l’apice della sua carriera negli anni Ottanta, con l’uscita di “Daniela” prima (1982) e “Cara” poi (1984). Nello stesso decennio partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo, senza mai vincere: nel 1984 con “Cara” si piazzò al terzo posto. In quegli anni fece molte tournée in giro per il mondo, in paesi come Australia, Sudafrica e Stati Uniti, dove tra le altre cose si esibì al Madison Square Garden di New York. Per il suo stile e per la popolarità raggiunta negli anni Ottanta è stato accostato spesso al cantante spagnolo Julio Iglesias.













