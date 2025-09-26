Liste pulite, Nappi (Lega): Fico non conosce nemmeno la legge che ha messo ai voti da presidente della Camera

Condividi

Visite: 46

27 Visite

“Ogni volta che Fico fa una dichiarazione scopriamo la vastità della sua ignoranza istituzionale e della sua incompetenza. Ma con questa si è superato: ritenere che chiedere i casellari giudiziali ai candidati sia un principio di trasparenza e legalità, non significa soltanto ignorare che è un obbligo di legge, peraltro in vigore da molti anni, ma vuol dire non aver mai avuto a che fare con ciò che c’è dietro una semplice candidatura. Quello che dovrebbe imbarazzare ancora di più è che la legge che lo prevede (3/2019) è stata approvata sotto la sua ‘presidenza’ della Camera. Insomma Fico non sa neppure quello che ha messo ai voti. Se non fosse una tragedia immaginare che una persona con questo spessore culturale abbia la presunzione di voler amministrare la Campania, ci sarebbe davvero da riderci su”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













