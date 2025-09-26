Monaldi, insulta infermiera e aggredisce medico: denunciata

Condividi

Ieri i carabinieri della Pmz Vomero sono intervenuti al Monaldi per un’aggressione.

Un’infermiera avrebbe chiesto *più volte* ad una 26enne al telefono di abbassare il volume della voce. Era nell’area di degenza e disturbava gli altri pazienti.

La donna avrebbe risposto insultando l’infermiera, poi colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta nella disputa.

I carabinieri, intervenuti sul posto, l’hanno identificata e denunciata.













