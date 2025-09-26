MARANO. “Senz’acqua da mesi, pago di tasca mia mentre gli abusi restano impuniti. Ho segnalato decine di volte””

Condividi

Egregio Direttore,

le scrivo per portare all’attenzione pubblica una situazione intollerabile che riguarda me e altri cittadini residenti in via Cupa Dormiglione, nel Comune di Marano.

Da giugno la mia abitazione è priva di acqua potabile. Ho dovuto provvedere, a mie spese, acquistando acqua per uso quotidiano: per bere, cucinare, lavare. Solo una volta, e dopo insistenza, ci è stato inviato un camion di rifornimento. Ma per il resto, in tre mesi ho speso oltre 700 euro solo per l’acqua, una cifra insostenibile per un bene che dovrebbe essere garantito come servizio pubblico essenziale.

Abbiamo segnalato più volte la situazione all’Ufficio Tecnico del Comune, dove ci siamo recati di persona. Abbiamo anche denunciato la presenza di allacci abusivi, che sembrano essere alla base della nostra mancanza d’acqua. Nonostante ciò, nulla è stato fatto per rimuovere gli abusi. Anzi, ci viene detto che “non si può fare nulla”.

Ci è stato consigliato anche di rivolgerci alla Polizia Municipale, e lo abbiamo fatto. Ma la situazione non cambia, e ogni giorno siamo costretti a vivere senza un diritto fondamentale: l’accesso all’acqua potabile.

Oggi anche mia moglie è tornata all’Ufficio Tecnico, ancora una volta senza alcun risultato. È mai possibile che in un Comune dell’hinterland napoletano, nel 2025, si debba vivere come se fossimo abbandonati dalle istituzioni?

Chiediamo con forza che venga fatta chiarezza e giustizia, che gli allacci abusivi vengano rimossi, che il servizio idrico venga ripristinato regolarmente e che le autorità si assumano la responsabilità che gli compete. Non è accettabile che cittadini onesti debbano pagare di tasca propria, mentre gli abusivi restano impuniti.













