Afragola. Capone: “Un tavolo tra Lega, FdI e FI per ricostruire la maggioranza”

Condividi

Visite: 15

17 Visite

Come giovane attivo politicamente sul territorio, ex coordinatore lega giovani Afragola, vi do il mio punto di vista sulla situazione politica che vive la città di Afragola. Ad Afragola oggi c’è un situazione politica in subbuglio. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, i malumori ci sono , ed è stato chiesto un azzeramento della giunta e la sfiducia del presidente del Consiglio, Biagio Castaldo. Ad oggi credo che il Sindaco Pannone debba riflettere sulla possibilità in primis di riorganizzare un centro destra unito, così come è sul fronte nazionale e regionale, Lega Fratelli d’Italia e Forza Italia, quest’ultima all’opposizione, organizzando un tavolo con i segretari provinciali dei 3 partiti. I consiglieri dovranno scegliere se passare in maggioranza con Forza Italia o uscire dal partito. Successivamente creare una programmazione con obiettivi raggiungibili nel breve periodo, tenendo un occhio alle problematiche ordinarie. Così facendo si potrebbe arrivare alle prossime elezioni con una maggioranza compatta e fedele agli obiettivi di partenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti