MARANO SOMMERSA. CAOS E DISAGI, TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DELLE SCUOLE

Ancora una mattinata di ordinaria emergenza a Marano, travolta dalla bomba d’acqua che si è abbattuta nelle prime ore del giorno. Bastano poche ore di pioggia intensa per mandare in tilt un’intera città, tra strade allagate, fango, tombini saltati e traffico paralizzato.

Via San Rocco, via Pepe e tante altre zone già note per i disagi si sono trasformate in percorsi a ostacoli, rendendo difficoltoso persino raggiungere le scuole. Un copione che si ripete puntuale ad ogni temporale, figlio dell’abbandono e della totale assenza di interventi strutturali.

Una situazione cronica, atavica, incancrenita, che racconta meglio di mille parole anni di incuria, immobilismo e incapacità amministrativa. E nonostante tutto, c’è ancora chi rimpiange le nullità di prima: una classe politica che ha lasciato solo danni e che oggi alcuni, incredibilmente, tentano persino di riabilitare.

Marano affonda nell’acqua, ma anche nella memoria corta di chi finge di non sapere da dove arrivano certi disastri.

