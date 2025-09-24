Appalti, indagati funzionari Provincia Avellino e imprenditori

21 Visite
Gli affidamenti di lavori pubblici da parte della Provincia di Avellino finiscono sotto i riflettori della Procura irpina, guidata da Domenico Airoma, che ha iscritto nel registro degli indagati tre funzionari e due imprenditori con l’ipotesi di corruzione.
In mattinata i militari del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, su decreto emesso dal Pm, Fabio Massimo de Mauro, hanno effettuato perquisizioni presso gli uffici della Provincia e presso le sedi della società coinvolte.
Sequestrati anche computer e dispositivi informatici in uso agli indagati che saranno visionati, per effettuare le copie forensi, da quattro consulenti informatici nominati dalla Procura.