Appalti, indagati funzionari Provincia Avellino e imprenditori

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 19
21 Visite

    In mattinata i militari del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, su decreto emesso dal Pm, Fabio Massimo de Mauro, hanno effettuato perquisizioni presso gli uffici della Provincia e presso le sedi della società coinvolte.

Sequestrati anche computer e dispositivi informatici in uso agli indagati che saranno visionati, per effettuare le copie forensi, da quattro consulenti informatici nominati dalla Procura.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore