Napoli. Piazza del Plebiscito: CAMBIAMO… musica!

Mille firme in meno di una settimana per dire no alla chiusura continuativa di piazza
Plebiscito.
Questo è il secondo anno che viene chiusa la piazza per una interminabile serie di serate
musicali a pagamento. Per questo i comitati civici, Felix, Plebiscito e dintorni, comitato per
la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e la Consulta delle Associazioni della
prima municipalità hanno avviato una raccolta di firme che ha riscosso grance successo
non solo tra gli abitanti della zona.
La chiusura provoca
1. Impossibilità per i residenti di circolare liberamente non solo con le automobili ma
anche a piedi;
2. Danno economico agli esercenti ed alle attività produttive della zona;
3. Rischi gravi connessi alle difficoltà di rapido accesso dei mezzi di soccorso;
4. danno acustico per l’insopportabile livello del volume degli altoparlanti.
Nella petizione si chiede al Sindaco Gaetano Manfredi di non chiudere più la piazza per
eventi a pagamento, nei quali, inoltre, la necessità di gestire gli accessi con i biglietti
comporta un’estensione dei divieti di circolazione assolutamente inaccettabile.
Si invita la Soprintendenza ai Beni culturali e l’ASL Napoli1 a verificare la compatibilità di
tali iniziative con la normativa vigente in termini di decoro dei siti e monumenti vincolati
nonché del rispetto dei limiti di inquinamento acustico.
Si domanda al Prefetto ed al Questore se le condizioni che si determinano in occasione
delle chiusure garantiscano la sicurezza non solo dei partecipanti alla manifestazione ma
anche dei residenti nelle zone limitrofe.
I risultati dell’iniziativa verranno presentati martedì 23 settembre alle ore 12 nella sala del
caffè Rosati.