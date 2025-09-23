Napoli. Piazza del Plebiscito: CAMBIAMO… musica!

Condividi

Mille firme in meno di una settimana per dire no alla chiusura continuativa di piazza

Plebiscito.

Questo è il secondo anno che viene chiusa la piazza per una interminabile serie di serate

musicali a pagamento. Per questo i comitati civici, Felix, Plebiscito e dintorni, comitato per

la salvaguardia e la vivibilità di Monte Echia e la Consulta delle Associazioni della

prima municipalità hanno avviato una raccolta di firme che ha riscosso grance successo

non solo tra gli abitanti della zona.

La chiusura provoca

1. Impossibilità per i residenti di circolare liberamente non solo con le automobili ma

anche a piedi;

2. Danno economico agli esercenti ed alle attività produttive della zona;

3. Rischi gravi connessi alle difficoltà di rapido accesso dei mezzi di soccorso;

4. danno acustico per l’insopportabile livello del volume degli altoparlanti.

Nella petizione si chiede al Sindaco Gaetano Manfredi di non chiudere più la piazza per

eventi a pagamento, nei quali, inoltre, la necessità di gestire gli accessi con i biglietti

comporta un’estensione dei divieti di circolazione assolutamente inaccettabile.

Si invita la Soprintendenza ai Beni culturali e l’ASL Napoli1 a verificare la compatibilità di

tali iniziative con la normativa vigente in termini di decoro dei siti e monumenti vincolati

nonché del rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Si domanda al Prefetto ed al Questore se le condizioni che si determinano in occasione

delle chiusure garantiscano la sicurezza non solo dei partecipanti alla manifestazione ma

anche dei residenti nelle zone limitrofe.

I risultati dell’iniziativa verranno presentati martedì 23 settembre alle ore 12 nella sala del

caffè Rosati.













