SORRENTO, AI DOMICILIARI L’EX SINDACO COPPOLA

Il gip di Torre Annunziata Maria Concetta Criscuolo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato nell’ambito di un’inchiesta legata ad un presunto giro di tangenti sull’assegnazione degli appalti comunali.
Coppola è stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere: il primo arresto fu in flagranza, dopo avere ricevuto una mazzetta da un imprenditore, durante una cena in ristorante.
