Stefano De Martino rapinato dell’orologio da 40mila euro. Un rapinatore: “Lasciami o ti sparo”

Il conduttore Stefano De Martino è stato rapinato giovedì pomeriggio a Milano dell’orologio Patek Philippe di 40mila euro da due uomini a bordo di uno scooter.

Il colpo in zona Bocconi

Il colpo è avvenuto in via Gian Carlo Castelbarco, zona Bocconi, intorno alle 17. L’ex ballerino era in auto, una Mercedes classe G, quando è stato avvicinato da due uomini che con la tecnica dello specchietto lo hanno ingannato. De Martino ha messo il braccio fuori dal finestrino ed è stato scippato da un secondo uomo su un altro scooter. A quel punto, De Martino avrebbe accennato a una reazione, ma uno dei rapinatori gli avrebbe gridato: “Lasciami o ti sparo”.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile, alla quale il presentatore di Affari Tuoi ha sporto denuncia.













