Marano, primi atti dei commissari: bilancio consolidato approvato e stretta sulla disciplina interna. La segretaria Santini nominata presidente della commissione procedimenti

Prime decisioni ufficiali della Commissione straordinaria insediata al Comune di Marano dopo lo scioglimento per infiltrazioni. I commissari hanno approvato il bilancio consolidato e il GAP, gettando le basi per un riordino della macchina amministrativa.

Ma l’atto più significativo riguarda una questione che agita da tempo i corridoi del Municipio: la disciplina interna e i procedimenti a carico di alcuni dipendenti. La triade commissariale ha infatti nominato la segretaria generale Valentina Manon Santini a capo della commissione per i procedimenti disciplinari, un ruolo centrale in una fase in cui, secondo fonti interne, sono almeno due i funzionari coinvolti in fascicoli aperti, anche in connessione a irregolarità legate all’ineleggibilità di alcuni ex consiglieri comunali per mancato pagamento di tributi e contravvenzioni.

A conferma dell’attenzione su questo fronte, i commissari hanno diffuso anche una direttiva interna ai dirigenti dei vari settori, richiamando tutti al rispetto rigoroso delle normative antimafia, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche nei controlli e nei procedimenti amministrativi.

Sul piano organizzativo, si registra anche un’accelerazione sul trasferimento dei dipendenti comunali del municipio all’Ufficio tecnico, operazione che dovrà essere completata in tempi stretti, non oltre 40 giorni. Una mossa che punta a riequilibrare risorse e personale in un settore cruciale e a favorire l’utenza.