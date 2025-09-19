Giugliano, Rescigno (Anticamorra): “Personale non autorizzato a lavoro negli uffici, destinato poi all’assunzione nello staff del sindaco. Fatto grave”

Condividi

Tre persone, già presenti da mesi negli uffici del Comune di Giugliano pur in assenza di un formale incarico, sarebbero poi destinate a risultare vincitrici della procedura comparativa per l’assunzione nello staff del sindaco. Tra questi figura anche un ex staffista del dimissionario sindaco Pirozzi. È quanto denuncia in una nota Carmela Rescigno, presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania.

Secondo la segnalazione raccolta dalla Commissione, queste figure – pur prive di qualsiasi titolo – «avrebbero già accesso a banche dati e documenti sensibili del Comune e si sarebbero persino poste nell’impartire ordini ai dipendenti, assumendo un ruolo gestionale senza alcuna legittimazione da giugno scorso».

«Invito il sindaco – scrive nella missiva la Rescigno – a verificare con la massima attenzione la legittimità della selezione e ad astenersi dall’assumere persone già presenti senza titolo all’interno del Comune, perché in assenza di requisiti di legge potrebbe configurarsi ipotesi di reato e danno erariale».

La presidente aggiunge che «la presenza di personale non autorizzato dal Comune è un fatto gravissimo, che denota una totale mancanza di controllo dell’apparato burocratico-amministrativo, reso così soggetto a permeabilità esterna».

Rescigno sollecita inoltre il Segretario generale «ad attivare con urgenza i controlli necessari e a segnalare eventuali illegittimità agli organi competenti, così da garantire trasparenza e rispetto delle norme».

La nota – prosegue Rescigno – è stata trasmessa formalmente al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, a tutti i consiglieri, al Segretario generale e al Prefetto di Napoli, invitando quest’ultimo «a valutare i profili di continuità amministrativa e politica alla luce dell’accesso ispettivo già espletato dalla Commissione di accesso e a riferire tempestivamente al Ministero dell’Interno».

«Confido in un pronto e rassicurante riscontro da parte dell’amministrazione», conclude Rescigno.













