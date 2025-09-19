Sant’Antimo, tentato omicidio dopo discussione in strada: giovane arrestato dalla polizia 

Condividi

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord si comunica che, nella giornata del 18 settembre scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un giovane gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa.

Il provvedimento precautelare compendia gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Frattamaggiore, in relazione al tentato omicidio di un diciassettenne avvenuto nella notte dello scorso 15 settembre a seguito di una discussione animata tra due gruppi di giovani radunati nel Comune di Sant’Antimo.

La vittima è stata condotta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Aversa, dove si trova in prognosi riservata e dove è stato necessario un intervento chirurgico.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare l’autore dell’episodio che, nel frattempo, si era reso irreperibile.

A seguito della sua identificazione, la Procura presso il Tribunale di Napoli Nord ha emesso il provvedimento di fermo, notificato al soggetto.

Al termine delle attività, l’indagato è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

L’episodio delittuoso si inserisce in una serie di eventi riconducibili ai contrasti tra gruppi criminali giovanili per il controllo del territorio.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













