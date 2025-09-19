MARCIANISE, ESPLOSIONE IN UNA FABBRICA: 3 MORTI

Visite: 258

45 Visite

Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alla Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri, rinforzi sono in arrivo da altre province.