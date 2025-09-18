Giugliano, incendio in azienda chimica nella zona ASI: nube nera visibile per chilometri

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14:30, all’interno dell’area industriale ASI di Giugliano, coinvolgendo un’azienda che tratta materiali chimici.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e municipale, impegnati nel domare le fiamme e contenere il rogo per evitare il coinvolgimento di altri capannoni. Il rogo è stato spento, e non risultano feriti.
Una densa nube nera, visibile anche a chilometri di distanza, ha invaso la zona industriale e i quartieri residenziali vicini, generando paura tra i cittadini per l’aria irrespirabile e l’odore acre persistente. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito esplosioni durante l’incendio.
Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews