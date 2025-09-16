I TANK ISRAELIANI ENTRANO A GAZA. AL VIA L’OPERAZIONE TERRESTRE, TIMORI PER GLI OSTAGGI NELLE MANI DI HAMAS

Da
redazione
-
0
Israeli Merkava tanks roll near the border between Israel and the Gaza Strip as they return from the Hamas-controlled Palestinian coastal enclave on August 5, 2014, after Israel announced that all of its troops had withdrawn from Gaza. Israel completed the withdrawal of all troops from Gaza as a 72-hour humanitarian truce went into effect following intense global pressure to end the bloody conflict. AFP PHOTO / THOMAS COEX
Condividi
Visite: 44
39 Visite

Partita l’operazione di terra israeliana: carri armati avanzano in diverse aree alla periferia di Gaza City, soprattutto nel nord-ovest. Fonti della Striscia hanno riferito che i tank di Tsahal sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza CityRaid anche con droni ed elicotteri: i media hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti poco prima della mezzanotte. Bombe-robot hanno abbattuto gli edifici. Secondo Haaretz, “migliaia di persone stanno fuggendo mentre le forze israeliane effettuano attacchi su vasta scala”. Fonti dello stato maggiore affermano che è “solo l’inizio”. Netanyahu ringrazia Trump per “l’incrollabile sostegno”. Il presidente Usa intanto assicura: “Israele non colpirà il Qatar”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore