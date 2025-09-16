Napoli: ieri girone infernale in piazza Medaglie d’Oro

Condividi

” Anche ieri sulla collina vomerese si è vissuta l’ennesima giornata di traffico infernale, che trova in piazza Medaglie d’Oro il suo nodo cruciale. Una situazione che si risolverebbe, in gran parte, con l’abolizione del divieto di transito in piazza degli Artisti. Ripristinando infatti il precedente dispositivo di traffico le auto che devono raggiungere la parte alta del Vomero invece di andare a ingolfare via Mario Fiore e piazza Fanzago potrebbero più agevolmente imboccare via Tino di Camaino per immettersi su via Merliani attraverso via San Gennaro ad Antignano “. A intervenire, ancora una volta, sulla grave situazione di traffico che si sta registrando al Vomero, situazione che è peggiorata, dopo il periodo estivo, con la ripresa di tutte le attività, scuole comprese, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione.













