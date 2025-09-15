Scuola, si riparte: non solo stop ai cellulari ma novità anche sulla condotta e sulla Maturità

Condividi

Visite: 23

49 Visite

Il nuovo anno scolastico si apre all’insegna del cambiamento. A partire da settembre, studenti, famiglie e insegnanti dovranno fare i conti con una serie di novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Su tutte, spicca il divieto totale dell’uso dei telefoni cellulari durante le lezioni, esteso ora anche alle scuole superiori.

Già in vigore nelle scuole del primo ciclo, la misura è stata ufficializzata da una circolare ministeriale diffusa a giugno. Da quest’anno, quindi, anche gli studenti delle medie e delle superiori non potranno più utilizzare lo smartphone durante l’orario scolastico, se non per attività didattiche specificamente autorizzate.

Ma quella sul cellulare non è l’unica stretta che accompagna la riapertura delle scuole. Cambia anche il sistema di valutazione della condotta, che torna ad avere un peso significativo sul percorso scolastico degli studenti. Alle scuole medie il voto sul comportamento sarà espresso in decimi e contribuirà alla media generale. Alle superiori, invece, ricevere un “5” comporterà la bocciatura, mentre con un “6” sarà necessario affrontare una prova di recupero incentrata sui principi della cittadinanza attiva per poter accedere alla classe successiva.

Il comportamento diventa così un elemento centrale anche in vista dell’Esame di Stato. Il voto di condotta inciderà direttamente sul credito scolastico, e solo con un punteggio pari almeno a “9” sarà possibile ottenere il massimo nella fascia di attribuzione dei crediti. Inoltre, per i maturandi è previsto l’obbligo di presentare e discutere un elaborato critico sul tema della cittadinanza attiva e responsabile durante il colloquio orale.

Cambiamenti anche sul fronte delle sanzioni disciplinari. Le sospensioni fino a due giorni prevederanno attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti scorretti, mentre per quelle più lunghe gli studenti dovranno svolgere progetti di volontariato in collaborazione con enti del territorio.

Nel frattempo, sono già operative le nuove linee guida per l’Educazione civica e per l’Educazione alle relazioni, così come le norme che inaspriscono le sanzioni — comprese pene penali — per chi aggredisce il personale scolastico. In caso di violenza contro insegnanti o dipendenti delle scuole, si potrà procedere con l’arresto in flagranza.

Novità in vista anche per l’Esame di Maturità. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato un rinnovamento del colloquio orale, che diventerà sempre più interdisciplinare, con l’obiettivo di valutare le competenze acquisite durante l’intero percorso scolastico. Il primo scritto, quello di Italiano, resterà invariato, mentre la seconda prova, legata all’indirizzo di studi, potrebbe subire modifiche nei prossimi anni.

Chi si rifiuterà di sostenere l’orale — come accaduto in alcuni casi recenti — non potrà più essere promosso. Una presa di posizione netta, che mira a garantire serietà e rispetto delle regole.

Infine, uno sguardo al futuro: a partire dall’anno scolastico 2026-2027 è prevista una revisione complessiva dei programmi delle scuole primarie e medie. Sul fronte del personale scolastico, invece, il ministero ha annunciato che nei progetti di edilizia residenziale verranno riservati alloggi a canone agevolato per i docenti e gli operatori scolastici che si trasferiscono per lavoro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti