SuperEnalotto: a Napoli e provincia vinti oltre 138mila euro. Anche a Marano

Il SuperEnalotto premia la Campania e specialmente Napoli e provincia. Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 46.309,05 euro: uno a Napoli presso la Tabaccheria Moggio in via dei Mille, 61 C, il secondo a Marano di Napoli nel Tabacchi Polverino in via Murano Pianura, 275 e l’ultimo a Castellamare di Stabia presso il Bar Nunzio in via Pioppaino, 34. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.

