Israele pronto all’assalto di Gaza City. Hamas sposta gli ostaggi in superficie per ostacolare l’avanzata

L’operazione di terra israeliana su Gaza City è ormai imminente. Centinaia di mezzi militari, tra carri armati, blindati e bulldozer, sono stati concentrati nelle ultime ore al confine nord della Striscia, mentre l’esercito israeliano (IDF) si prepara a lanciare la seconda fase dell’offensiva, denominata “Carri di Gedeone II”.

L’obiettivo, secondo fonti militari citate dai media locali, è circondare progressivamente la città con un’azione condotta da truppe di fanteria regolare, affiancate da unità già schierate ai margini dell’area urbana. L’operazione sarà graduale e complessa, e i vertici militari non si attendono una vittoria rapida. Le previsioni parlano di almeno tre o quattro mesi di combattimenti, anche nel caso in cui l’IDF riesca a conquistare i punti strategici della città. “Hamas non si arrenderà facilmente”, è il messaggio lanciato dai comandi israeliani alla leadership politica.

Ma è proprio sul fronte politico che si registrano le prime crepe. Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Eyal Zamir, ha espresso pubblicamente il proprio disappunto nei confronti del governo. “Non ci è stata data una linea chiara, non sappiamo quale sia l’obiettivo finale dell’operazione”, ha dichiarato Zamir, criticando anche il piano umanitario sostenuto da Washington e affidato alla Gaza Humanitarian Foundation, definito “inefficace”.

Nel frattempo, proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani. Questa mattina, almeno dieci persone — tra cui tre bambini — sono rimaste uccise in un attacco che ha colpito una tenda dove erano ospitate famiglie sfollate, nella zona ovest di Gaza City.

Secondo fonti palestinesi a Gaza, in vista dell’assalto a Gaza City, Hamas avrebbe trasferito diversi ostaggi in superficie, sistemati all’interno di abitazioni e tende civili. Una mossa volta a scoraggiare l’ingresso delle truppe israeliane in alcune aree, complicando ulteriormente le operazioni militari e aumentando il rischio di vittime tra i prigionieri.

La testimonianza di un familiare conferma le preoccupazioni: la madre di Guy Gilboa-Dalal, uno degli ostaggi nelle mani di Hamas, ha raccontato di essere stata informata che il figlio è stato portato in superficie. Nei giorni scorsi, era stato diffuso un video che lo mostrava sul sedile posteriore di un’auto, apparentemente all’interno della città.

Nel pieno della tensione, si fa sentire anche la voce dell’ex presidente americano Donald Trump, che ha commentato l’attacco condotto da Israele nei giorni scorsi a Doha, capitale del Qatar, in un’operazione mirata contro esponenti di Hamas. L’esito del raid — secondo fonti americane — non avrebbe portato ai risultati sperati.

“Israele deve essere molto, molto prudente”, ha detto Trump parlando con i giornalisti nel New Jersey, prima di rientrare a Washington. Alla domanda su un messaggio diretto a Benjamin Netanyahu, il tycoon ha risposto: “Devono agire contro Hamas, ma bisogna ricordare che il Qatar è stato un alleato prezioso per gli Stati Uniti. Ho detto all’emiro che ha bisogno di migliorare la sua immagine pubblica: molti parlano male di lui, ma non conoscono la verità”.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha preso le distanze dal bombardamento di Doha, scrivendo: “È stata una decisione del primo ministro Netanyahu, non mia”. Successivamente, ha aggiunto: “Mi sento molto male per quanto accaduto in Qatar”.

