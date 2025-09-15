Bertola trionfa al Tennis Club Pozzuoli: sport, emozioni e oltre cinquemila presenze per la finale degli Internazionali

Condividi

Una settimana di tennis ad alto livello si è conclusa nel migliore dei modi al Tennis Club Pozzuoli, con una domenica da tutto esaurito e una finale degna dei grandi palcoscenici del circuito internazionale. A portare a casa il titolo della terza edizione degli Internazionali ITF è stato lo svizzero Remy Bertola, protagonista di una prestazione solida e coraggiosa contro il britannico Ryan Peniston, sconfitto con il punteggio di 7-6(5), 7-5.

Il centrale del circolo di Monterusciello — intitolato “Capri” — ha ospitato una sfida intensa e combattuta, che ha confermato la qualità crescente del torneo. Oltre cinquemila spettatori hanno seguito l’evento nel corso della settimana, un’affluenza che testimonia il crescente interesse per il tennis in Campania e il ruolo sempre più centrale del club flegreo nel panorama italiano.

Il tabellone ha premiato i due giocatori più in forma. Peniston, 30 anni, originario dell’Essex e con un passato da protagonista a Wimbledon e al Queen’s nel 2022 — dove aveva eliminato il top 5 mondiale Casper Ruud — si era presentato in finale senza aver ceduto nemmeno un set agli avversari. Ma sulla sua strada ha trovato un Bertola ispirato e determinato.

Lo svizzero di Lugano, legato a doppio filo a Napoli e al territorio campano, ha saputo gestire al meglio i momenti decisivi, alternando variazioni e accelerazioni che hanno finito per disinnescare le certezze del britannico. Nonostante ben 11 doppi falli, il tennista elvetico ha mantenuto percentuali alte con la prima di servizio e soprattutto ha saputo rischiare nei momenti chiave.

Bertola, già vincitore di 7 titoli ITF in carriera (due solo nel 2025, a Villeneuve-Loubet e Sion), è anche parte integrante della nazionale svizzera di Coppa Davis. A Pozzuoli ha mostrato tutto il repertorio tecnico, con un rovescio a una mano che ha strappato applausi e ha fatto tornare alla mente i grandi del tennis elvetico come Roger Federer e Stan Wawrinka.

“È una gioia enorme tornare qui e vincere di nuovo,” ha dichiarato a caldo Bertola, visibilmente emozionato, accompagnato dal suo preparatore, dalla fidanzata e da Mimmo Ripa, tifoso e amico conosciuto proprio a Pozzuoli, a cui ha voluto regalare la racchetta della vittoria. “Contro un avversario come Ryan sapevo che serviva una prestazione di alto livello. Ho lavorato molto con il mio team e sento di essere vicino al mio best ranking. Questo posto per me è speciale, sento tutto l’affetto della gente: questa terra ormai è anche un po’ la mia.”

Sconfitta amara ma senza rimpianti per Peniston, che in carriera ha battuto anche talenti come Rune e Cerundolo. “Remy ha giocato davvero bene. Ho cercato di restare in partita fino all’ultimo, ma alla fine lui ha fatto la differenza nei momenti chiave. Rimane una settimana molto positiva e la sensazione di potermi ancora esprimere ad alti livelli. Continuerò a lavorare per questo.”

A chiudere la manifestazione è stato il bilancio entusiasta degli organizzatori. Durante la premiazione, Angelo Chiaiese, presidente della Federazione Tennis e Padel Campania, ha elogiato il livello tecnico raggiunto e l’organizzazione: “In quasi quarant’anni di direzione ai tornei internazionali del Tennis Club Napoli, ho imparato a riconoscere quando c’è qualità. E qui ce n’è davvero tanta, sotto ogni punto di vista. Il torneo può ambire a traguardi ancora più ambiziosi”.

A raccogliere l’invito è stato Antonio Laezza, presidente del circolo puteolano, affiancato dai soci Roberto Sorrentino e Sandro Lupi: “Per noi questo torneo è stato un test importante e i numeri ci riempiono di orgoglio. La risposta del pubblico e il sostegno delle istituzioni — sia locali che federali — ci spingono a fare ancora di più. Non ci piace fare promesse, ma è certo che lavoreremo per crescere ancora. La nostra struttura è stata visitata da migliaia di persone: forse è arrivato il momento di pensare anche a tribune più grandi. Vogliamo continuare a far parte di questo movimento che cresce, come già successo con il Challenger in villa comunale e gli Internazionali femminili di Caserta.”

“Nel 2019 in pochi credevano in questo progetto — ha concluso Laezza — oggi possiamo dire di esserci ritagliati un posto nel calendario internazionale. E non ci fermeremo qui.”













