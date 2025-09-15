Verso la festa di San Gennaro 2025: un cammino di fede, storia e identità popolare

Condividi

Mancano quattro giorni alla ricorrenza più sentita dai napoletani: la festa di San Gennaro, patrono della città e simbolo profondo di un legame che unisce devozione religiosa, cultura popolare e senso di appartenenza collettiva. Quello del 19 settembre non è solo un appuntamento liturgico, ma un vero e proprio rito civico che da secoli scandisce la vita di Napoli. E che, ancora oggi, resta carico di significati e aspettative.

Nel primo di questi quattro articoli che ci accompagneranno fino al giorno del miracolo, partiamo dall’inizio: chi era Gennaro? E perché la sua figura è così centrale nella storia di Napoli?

Le origini del santo

San Gennaro, o Januarius, era un vescovo cristiano vissuto tra il III e il IV secolo dopo Cristo, in un periodo in cui l’Impero Romano, sotto l’autorità dell’imperatore Diocleziano, perseguitava duramente i cristiani. Nato probabilmente a Benevento, era vescovo della città e si recava spesso a Napoli e nei territori limitrofi per esercitare il suo ministero.

Secondo la tradizione, Gennaro fu arrestato nei pressi di Pozzuoli mentre cercava di portare conforto a un diacono incarcerato. Dopo un processo sommario, venne condannato a morte per non aver rinnegato la fede cristiana. Morì decapitato nei pressi della Solfatara, il 19 settembre dell’anno 305.

La sua morte violenta e il coraggio dimostrato nel martirio contribuirono a trasformarlo, fin da subito, in una figura venerata dalla comunità cristiana locale.

Un culto che attraversa i secoli

La venerazione per San Gennaro non nasce nei palazzi del potere ecclesiastico, ma dal basso, dal popolo. Fin dai primi secoli dopo la sua morte, i fedeli cominciarono a radunarsi nel giorno della sua esecuzione per pregarlo e chiedere protezione. Il culto si radicò rapidamente nella città, tanto che nel Medioevo Gennaro era già riconosciuto come protettore di Napoli contro guerre, carestie, malattie e soprattutto contro l’attività del Vesuvio.

A rafforzare la fede popolare fu, a partire dal Trecento, il miracolo della liquefazione del sangue, di cui parleremo più nel dettaglio nei prossimi articoli. Il sangue, conservato in due ampolle, si liquefa tradizionalmente tre volte l’anno: il 19 settembre, il primo sabato di maggio e il 16 dicembre. Ma è proprio la data di settembre a rappresentare il momento più solenne e atteso.

Una festa che è anche identità

La festa di San Gennaro è molto più di una cerimonia religiosa. È una giornata in cui Napoli si ferma, osserva, prega, spera. È anche un’occasione per riscoprire le proprie radici, per sentirsi parte di una comunità viva e profondamente legata alla propria storia. Le strade si riempiono di fedeli, ma anche di curiosi, turisti, giornalisti. Le chiese si affollano, i mercati si animano, i balconi si vestono a festa. In un mix unico di sacro e profano, Napoli celebra il suo santo non solo con la preghiera, ma anche con la musica, il teatro, l’arte, il folklore.

Il cuore della celebrazione resta il Duomo di Napoli, dove, sotto lo sguardo attento del popolo e delle autorità religiose e civili, l’ampolla con il sangue viene esposta all’altare maggiore. Il momento in cui si attende la liquefazione è tra i più carichi di emozione: per i napoletani, il miracolo è un segno, un messaggio, una rassicurazione che tutto andrà bene.

Il cammino verso il 19 settembre

Nei prossimi giorni, in vista della festa, ripercorreremo i momenti più significativi della tradizione legata a San Gennaro. Parleremo del miracolo, delle sue interpretazioni, delle processioni storiche, dei custodi del culto e delle testimonianze popolari. Racconteremo anche come Napoli si sta preparando alla festa di quest’anno, tra eventi religiosi, celebrazioni civili e l’immancabile partecipazione della gente.

Perché San Gennaro non è solo il patrono di Napoli. È un simbolo che parla a tutti, credenti e non, di resilienza, speranza e identità.

Il conto alla rovescia è cominciato.













