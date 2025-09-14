Va in cerca di funghi ma viene assalito da un animale: 78enne muore a Ottaviano

Era uscito a cercare funghi, come faceva spesso, ma si è imbattuto in uno o più animali ed è stato sbranato. Trasportato al pronto soccorso della clinica Santa Lucia di Ottaviano, è morto per le conseguenze delle ferite. Al momento l’ipotesi più accreditata è che sia stato aggredita da un cinghiale.

Angelo Cutolo, 78enne di Ottaviano, aveva lasciato la sua abitazione alle 17 di ieri, avvisando telefonicamente il figlio. In tarda serata, quest’ultimo si è preoccupato non avendo sue notizie ed è andato a cercarlo nei luoghi abitualmente frequentati dal padre, che non rispondeva al cellulare. Dopo ricerche durate alcune ore, la tremenda scoperta: il pensionato era al centro di una radura, pieno di ferite da morsi, in stato d’incoscienza.

Il figlio l’ha caricato fatica in macchina e si è diretto a tutta velocità verso la clinica Santa Lucia. Ma non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo sono partite le indagini dei poliziotti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano.