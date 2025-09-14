Violentano una 12enne e postano video su WhatsApp. Due indagati

41 Visite
Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona, centro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, un diciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dalla Procura con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn.
Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane
vittima ai propri genitori a far scattare le indagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati.
I giovani avrebbero prima abusato della ragazzina e poi l’avrebbero ricatta con le foto e i video girati durante la violenza per ottenere altre prestazioni e perché non parlasse, racconta il Messaggero, che ha dato la notizia. La 12enne conosceva i due ragazzi. La storia e i ricatti sarebbero andati avanti fino al luglio scorso, quando i filmati sarebbero finiti sulle chat di altri adolescenti. Ieri l’intervento dei carabinieri nelle abitazioni dei due indagati.