Violentano una 12enne e postano video su WhatsApp. Due indagati

I giovani avrebbero prima abusato della ragazzina e poi l’avrebbero ricatta con le foto e i video girati durante la violenza per ottenere altre prestazioni e perché non parlasse, racconta il Messaggero, che ha dato la notizia. La 12enne conosceva i due ragazzi. La storia e i ricatti sarebbero andati avanti fino al luglio scorso, quando i filmati sarebbero finiti sulle chat di altri adolescenti. Ieri l’intervento dei carabinieri nelle abitazioni dei due indagati.