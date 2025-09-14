Marano, tragedia in via San Rocco: Massimo Perrotta si è tolto la vita. Era “socio” del “Moulin Rouge”

Condividi

Tragedia questa mattina in via San Rocco, a Marano, dove Massimo Perrotta, 51 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L’uomo si è suicidato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Perrotta era noto in città per essere uno dei nipoti dello storico fondatore del Moulin Rouge, un’attività commerciale recentemente sequestrata nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Perrotta, da quanto si apprende, risultava essere anche tra i soci o comunque tra i titolari dell’attività. Il locale, tuttavia, avrebbe dovuto riaprire a breve sotto la supervisione di un amministratore giudiziario.

Al momento restano ignote le cause del gesto, e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Alla famiglia Perrotta le nostre condoglianze.













