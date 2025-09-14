Mastrolorenzo: “Campi Flegrei, rischio esplosioni freatiche. No ai pozzi geotermici: sono pericolosi”

Condividi

Nuove preoccupazioni emergono dal sottosuolo dei Campi Flegrei. Un recente studio condotto dal CNR in collaborazione con Steam Srl, pubblicato sulla rivista Solid Earth, individua nel bacino idrotermale della Solfatara, a una profondità compresa tra 2,7 e 4 chilometri, la causa principale del bradisismo che da anni interessa l’area flegrea. Tra le autrici della ricerca, la geochimica Claudia Principe lancia l’allarme: “Esiste il rischio di esplosioni freatiche che potrebbero generare colate di fango bollente e detriti fino alla costa”.

Ma quanto è concreto questo pericolo? Lo abbiamo chiesto al vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, già autore di numerosi studi sul supervulcano flegreo e da anni critico verso i progetti di geoingegneria nell’area. “Il rischio di esplosioni freatiche è considerato dalla Protezione Civile,” spiega Mastrolorenzo, “in particolare nelle aree di Pisciarelli, Solfatara e Agnano. Tuttavia, storicamente, non si registrano esplosioni freatiche indipendenti ai Campi Flegrei, ma solo associate alle fasi iniziali di vere e proprie eruzioni. Si tratta comunque di fenomeni estremamente localizzati — al massimo a qualche centinaio di metri dal punto di esplosione — e non associati a estese colate di fango bollente. Parliamo di eventi impulsivi con emissione violenta di gas, liquidi e frammenti di roccia.”

Il problema principale, secondo l’esperto, è che tali esplosioni non sono prevedibili.

“Possono essere precedute da piccole sequenze sismiche, ma non producono segnali chiari e misurabili in grado di fornire un preallarme affidabile. Questo le rende particolarmente insidiose.”

Pozzi geotermici per controllare il bradisismo? “Soluzione pericolosa”

Tra le proposte avanzate dallo studio CNR-Steam, vi è quella di realizzare pozzi geotermici profondi fino a 4 chilometri per ridurre la pressione dell’acquifero intermedio e, in teoria, controllare l’attività bradisismica. Una prospettiva che Mastrolorenzo respinge con decisione:

“Assolutamente no. Questa proposta è pericolosa e si basa su presupposti errati. Le esplosioni freatiche, infatti, si generano tipicamente a profondità relativamente basse, non a 4 chilometri. La perforazione profonda in un’area vulcanica attiva come quella flegrea comporta rischi enormi: terremoti indotti, dispersione di gas, esplosioni di pozzo e appunto esplosioni freatiche.”

Mastrolorenzo ricorda di aver già contribuito in passato a bloccare progetti di centrali geotermiche ai Campi Flegrei, segnalando i potenziali rischi al Ministero dell’Ambiente. Oggi, però, tali proposte sembrano riemergere sotto nuove vesti.

“Questa nuova ondata di geoingegneria si basa su una pericolosa semplificazione: trattare i Campi Flegrei come una pentola a pressione o una caffettiera, dove basta aprire una valvola per regolare la pressione. Ma non è così. I Campi Flegrei non sono un sistema chiuso e reversibile. Sono un sistema complesso, instabile, e ogni intervento potrebbe innescare fenomeni imprevedibili e pericolosi.”













