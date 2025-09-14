Perquisizione all’alba in carcere Salerno, in azione 200 agenti

15 Visite
Trovati 25 cellulari, hashish e coca grazie a tre cani antidroga. Raffica di perquisizioni all’alba di oggi nel carcere di Salerno dove la polizia penitenziaria, circa 200 uomini, con tre cani antidroga dei distaccamenti di Benevento e Avellino hanno scovato nelle celle ben 25 smartphone e un ingente quantitativo di droga tra hashish e cocaina.
I detenuti sorpresi dagli agenti non hanno fatto in tempo a nascondere telefoni e stupefacenti.
La perquisizione straordinaria è stata coordinata dal direttore e dal comandante del carcere e dai vertici della polizia penitenziaria con oltre 200 unità di cui 100 provenienti da vari istituti campani (PRAP, UST, GIO Nucleo Regionale cinofili , Avellino e Benevento).