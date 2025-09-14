Perquisizione all’alba in carcere Salerno, in azione 200 agenti

I detenuti sorpresi dagli agenti non hanno fatto in tempo a nascondere telefoni e stupefacenti.
La perquisizione straordinaria è stata coordinata dal direttore e dal comandante del carcere e dai vertici della polizia penitenziaria con oltre 200 unità di cui 100 provenienti da vari istituti campani (PRAP, UST, GIO Nucleo Regionale cinofili , Avellino e Benevento).

