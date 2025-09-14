Casavatore. Vandalizzato il parco Petrucci. La rabbia del sindaco Fabrizio Celaj

“Purtroppo, il nostro Parco Petrucci è stato oggetto di atti vandalici che hanno danneggiato le giostrine e i canestri che servivano per lo svago e il divertimento di tutti i cittadini, soprattutto dei più piccoli”.
“L’amministrazione condanna fermamente questi atti e porrà in essere accertamenti al fine di individuare i responsabili.
Stiamo lavorando per cercare di trovare una soluzione che ci permetta di vigilare le aree verdi e prevenire futuri atti di vandalismo.
Invitiamo tutti i cittadini a segnalare eventuali atti sospetti e a collaborare con noi per mantenere i nostri spazi pubblici sicuri e fruibili per tutti.
 Insieme possiamo riuscire a migliorare il nostro territorio”.
