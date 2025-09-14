Quindicenne morto in casa, il fratello scrive a Valditara: “Si è ucciso per bullismo”. Il ministro: “Subito ispezioni”

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto due ispezioni negli istituti frequentati da un ragazzo di 15 anni, Paolo, che trovato morto in casa l’11 settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Sul caso la Procura di Cassino aveva aperto un fascicolo con l’ipotesi di istigazione al suicidio, mentre il fratello dell’adolescente aveva scritto al ministro raccontando che Paolo era “perseguitato dai bulli” e che proprio questa situazione l’avrebbe spinto a uccidersi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti