Suicidio Perrotta: Marano sotto choc, indagini in corso

È avvolta nel dolore la comunità di Marano dopo la tragica notizia della morte di Massimo Perrotta, 51 anni, trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di via San Rocco. L’uomo si è suicidato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini proseguono per valutare un eventuale istigazione.

Perrotta era noto in città anche per i suoi legami familiari con lo storico fondatore (era il nipote) del Moulin Rouge, un’attività commerciale recentemente finita sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Lo stesso Perrotta, come altri soggetti coinvolti, in qualità di soci o amministratori, risultava indagato (frode e riciclaggio le ipotesi di Napoli nord), ma da quanto si apprende era sereno e fiducioso. Nonostante la complessità della vicenda giudiziaria, sembrava sollevato all’idea che il locale potesse riaprire presto grazie alla gestione di un amministratore giudiziario, con il quale aveva già avviato dei contatti. Tutto, secondo le persone a lui vicine, sembrava procedere nella giusta direzione.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita l’intera cittadinanza. Massimo Perrotta lascia una moglie e una figlia.

Alla famiglia Perrotta vanno le più sentite condoglianze della nostra redazione.













