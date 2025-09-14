Nino D’Angelo: ‘Amareggiato, non mi hanno invitato alla festa per Pino Daniele’

Condividi

Amarezza, ma nessuna polemica, almeno sui social. Nino D’Angelo, nel corso di una delle due serate che ha tenuto ha Napoli, dal palco ha raccontato un retroscena del concerto per Pino Daniele che ci sarà il prossimo 18 settembre.

“Sono un poco amareggiato per una cosa – ha detto il cantante napoletano – Tra poco si farà una grande festa per il mio amico Pino Daniele. Tutti mi scrivono e mi chiedono che cosa farò. Allora, voi dovete sapere che non mi hanno proprio invitato”.

Subito dopo, D’Angelo ha deciso di fare un omaggio “al mio grande Pino che nel 2008 mi ha invitato sul palco a cantare con lui. La voglio fare questa sera e che la piazza è piena: sei grande Pino”. E poi dopo un sentito applauso del pubblico ha cantato “Napule è” di Pino Daniele. Dopo la serata, il cantante non è più tornato sulla questione sui suoi social.













