Napoli. Via Diaz: due parcheggiatori abusivi estorcono denaro per la sosta. Tratti in arresto dalla Polizia

Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne e un 26enne, entrambi originari del Marocco, con precedenti di polizia ed irregolari sul territorio nazionale, per estorsione in concorso e, altresì, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Diaz, sono stati avvicinati da un giovane; quest’ultimo, indicando due uomini, ha raccontato che, poco prima, dopo aver parcheggiato la propria vettura, era stato avvicinato dai due soggetti in questione che avevano preteso del denaro per la sosta e ai quali aveva consegnato 2 euro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i prevenuti trovando, uno dei due, in possesso della moneta estorta e, pertanto, li hanno tratti in arr













