NAPOLI. BRUNO (MIS): LIBERERÒ PER PROTESTA MILLE BLATTE NELLA STANZA DEL SINDACO MANFREDI. Posta in arrivo

Sull’argomento il Segretario Nazionale del Movimento Idea

Sociale e candidato alla presidenza della Regione

Campania Raffaele Bruno ha dichiarato:

“Ho chiesto a molte famiglie di catturare (vive o morte) blatte e topi in tutti i quartieri del centro e della periferia della città che libererò personalmente nella stanza del sindaco di Napoli Manfredi a palazzo San Giacomo il 24 settembre alle ore 11,00, dove terrò una conferenza stampa. Nonostante le nostre proteste, infatti, Comune e Asl se ne fregano dell’invasione che i napoletani stanno subendo di ratti e blatte e ignorano completamente il problema. Vediamo se ci ascolteranno”.













