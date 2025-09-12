CAMPANIA, LABOCCETTA (POLO SUD): “TAJANI SCONCERTANTE, BASTA PRENDERE IN GIRO GLI ELETTORI”

Condividi

Visite: 0

1 Visite

“Oggi a Napoli il ministro Antonio Tajani ha pronunciato, probabilmente senza accorgersene, frasi sconcertanti nel momento in cui ha risposto ai giornalisti che ‘non c’è alcuna fretta per il centrodestra di annunciare i candidati presidenti delle Regioni di Campania, Puglia e Veneto’. Sulle prime ho pensato a uno scherzo, ma poi, a fronte di decine di telefonate di elettori in parte increduli e in parte indignati ho dovuto concluderne che purtroppo era tutto vero. Ma come si fa a sostenere che non c’è fretta quando, almeno in Campania, il candidato del centrosinistra sta già battendo il territorio? Avremmo preferito dal ministro Tajani più onestà intellettuale. Non ci sfuggono le ipocrisie della politica ma c’è un limite a tutto. Anche i sassi, del resto, hanno capito che nel centrodestra campano è in corso una classica guerra per bande a colpi di veti incrociati apposti da leadership posticce ed autoreferenziali. Fino a quando, ci chiediamo e chiediamo? Che cosa aspettano i vertici nazionali, di cui fa parte anche Tajani, a dichiarare finita la ricreazione dei loro cacicchi regionali? Il mio appello è rivolto in particolare a Giorgia Meloni. Metta mano lei sul dossier dei candidati governatori scegliendo i migliori a disposizione. Diversamente, il ricorso al ‘manuale Cencelli’ nella speranza di accontentare le ambizioni dei capataz locali finirà solo per scontentare solo i veri decisori di questa incredibile vicenda: gli elettori. Cerchiamo di non prenderli ancora in giro e, soprattutto, attenti a non deluderli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti