VILLARICCA. Aggressione razzista durante la festa: i tre denunciati vicini al clan Ferrara-Cacciapuoti

Condividi

Visite: 119

47 Visite

Hanno legami di parentela diretta con esponenti di spicco del clan Ferrara-Cacciapuoti i tre soggetti denunciati per l’aggressione a sfondo razziale avvenuta lo scorso 10 settembre a Villaricca, durante la Ballata dei Gigli. Tra loro due donne, riconducibili a figure di rilievo del gruppo criminale egemone sul territorio.

L’aggressione, già nota alle cronache, ha visto come vittima un 18enne di origini malesi, colpito durante i festeggiamenti e finito in ospedale con una prognosi di sette giorni.

A individuare i presunti responsabili – un 36enne già noto alle forze dell’ordine e due 31enni incensurati – sono stati i carabinieri della stazione di Villaricca, che hanno condotto un’indagine rapida e puntuale, incrociando testimonianze e immagini di videosorveglianza.

I tre dovranno ora rispondere di lesioni aggravate dall’odio razziale in concorso. Le indagini proseguono anche per chiarire se l’ambiente familiare e i legami con la criminalità organizzata abbiano avuto un ruolo diretto nell’episodio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti