USA, PRESO IL KILLER DI KIRK: E’ UN 22 ENNE. CONVINTO DAL PADRE A CONSEGNARSI

27 Visite
Il primo annuncio arriva dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che alla Fox dice che il killer di Charlie Kirk è stato arrestato. Poi le conferme ufficiali. «Lo abbiamo preso» ha detto il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox. Si chiama Tyler Robinson, 22enne dello Utah. Il giovane è stato arrestato ieri sera alle 23, ora locale, a St. George, Utah, vicino allo Zion National Park, quattrocento chilometri di distanza dal campus universitario dove Kirk è stato ucciso.
«Abbiamo un alto grado di sicurezza che sia lui», aveva detto Trump in tv poche ore prima della conferenza stampa di conferma. «Spero che gli diano la pena di morte».