USA, PRESO IL KILLER DI KIRK: E’ UN 22 ENNE. CONVINTO DAL PADRE A CONSEGNARSI

Il primo annuncio arriva dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che alla Fox dice che il killer di Charlie Kirk è stato arrestato. Poi le conferme ufficiali. «Lo abbiamo preso» ha detto il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox. Si chiama Tyler Robinson, 22enne dello Utah. Il giovane è stato arrestato ieri sera alle 23, ora locale, a St. George, Utah, vicino allo Zion National Park, quattrocento chilometri di distanza dal campus universitario dove Kirk è stato ucciso.