Marano, Rinaldi: “Nostalgia di quando era paese”

Più degli ominicchi, ad avere nostalgia del tal sindaco decaduto con tutta la sua “corte dei miracoli”, sono in genere donne quarantenni e giù di lì. Da tempo rifletto su come sia diventata plebea questa città. Sono un elegiaco della mia Marano.

Quel dignitoso paese che contava circa 16mila abitanti. Ci conoscevamo tutti.

Certo, c’era una piccola parte di popolazione “critica”. Ma spettava a ognuno di noi la scelta di averci a che fare o meno. Comunque, si trattava di delinquenza legata ai mercati ortofrutticoli, ai furti di auto (famosa la banda del lepre), di negozi.

Non era arrivata ancora la droga.

Ma soprattutto il nostro paese non era contaminato dalla “globalizzazione sociale”.

Una Comunità, la nostra, chiusa per scelta nei suoi confini territoriali.

Unici nostri nemici giurati erano i Giuglianesi, che avevano la tendenza ad atteggiarsi, a spadroneggiare, ma su di noi trovavano ostacoli.

Questo prima che “note” famiglie dei due Comuni intrecciassero parentele e che, di conseguenza, anche in Comune arrivasse qualche funzionario da Giugliano per dirigere nevralgici settori. Si racconta di uno che faceva il bello e il cattivo tempo nel suo privilegiato campo di azione, non solo arricchendosi, ma arrivando a farsi anche un’amante in pianta stabile (questo in anni relativamente più recenti rispetto alla Marano di cui nutro malinconia).

Ritorno a quella di prima. Quando però arrivarono i Puteolani del famigerato Rione Terra, distribuiti un poco dappertutto.

La bella Licola pagò lo scotto più pesante: un bel litorale per noi della provincia, che gradualmente andò a farsi benedire nel degrado totale.

E anche a noi Maranesi fu imposto l’obbligo di accoglienza a favore degli sfrattati per bradisismo. Ma essendo una minoranza, non riuscì a intaccare i nostri “usi e costumi”.

Poi ci fu il tempo delle speculazioni edilizie. E arrivò il cemento e, con esso, gli interessi criminali su Piani edilizi creati su misura dei potenziali speculatori.

Si creò la casta dei palazzinari, ex capimastri che si riciclarono come imprenditori e come tali meritevoli del “don” anteposto al nome. Rappresentarono, con le loro rispettive discendenze, i parvenu del paese. Non fu, comunque, questo il danno maggiore per la nostra Comunità.

Consequenzialmente arrivarono i Napoletani, non certo dal Vomero o da Posillipo o dal centro storico. Quelli danarosi comprarono villette sulla enigmatica strada in salita di Città Giardino Ed ecco che si avviò la decadenza della nostra identità paesana.

Oltretutto questi napoletani, giunti in massa, si beavano nella convinzione di essere investiti nella funzione di “civilizzarci”. Il resto è cronaca, più che storia.

Ho malinconia pure dell’originario nome del nostro Comune: Marano (Napoli).

Sì, il capoluogo era confinato in parentesi. “Colpa” di un sindaco che credeva di essere un reuccio a far rinominare la “città”: Marano di Napoli (Napoli).

E conoscete la ragione? Perché faceva più chic presentarsi, a destra e a manca, come primo cittadino di un Comune che nella denominazione contenesse Napoli.

Che miseria umana, vero? I peggiori nemici della nostra comunità sono stati proprio i cosiddetti sindaci. Con qualche rara eccezione.

Una sicuramente riguarda il primo cittadino della Marano “agricola”: Angelo Orlando.

Era l’epoca in cui Quarto era una nostra frazione. Ma siccome da lì arrivavano troppi voti di una sinistra del popolo, degli operai (non quella vomitevole radical chic di oggi), allora i cosiddetti “luffieri” (nobili ma non di animo) democristiani di quel tempo, tanto brigarono da fare staccare Quarto da Marano. E non solo, manovrarono anche per mettere in gravi “disavventure” penali quel sindaco.

Per inciso, anche mio padre, insegnante, da giovane fece parte della giunta retta da Angelo Orlando: ricoprì la carica di assessore alla Cultura.

È con questo ricordo che concludo queste rimembranze che si scontrano con la volgare rappresentazione dell’attuale Marano, che sta subendo anche l’invasione di Africani, Cinesi, Pakistani…

Divenendo cosi un amorfo e putrido agglomerato urbano.

Sarebbe bello se probabili “incontinenti” miei lettori-interlocutori mi dichiarassero, prima di esprimersi, la famiglia di discendenza e da dove sia originaria.

Lo raccomando per la considerazione che questo mio intervento rientra nella mia funzione di GIORNALISTA con le sue professionali responsabilità (lo ricordo anche agli amministratori dei gruppi su cui mi affaccio) e non come uno dei tanti chattisti, con i quali, si sappia, non desidero entrare in polemica: c’è il pericolo che poi l’interlocuzione finisca a schifìo.

Mi conosco, perciò evito limitandomi a bloccare fanatici o esaltate del cavolo.

Stefano Rinaldi