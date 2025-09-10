Marano, insediati i commissari: occhi puntati sul nuovo Piano urbanistico (servono verifiche) e sui loculi cimiteriali

Condividi

Visite: 291

54 Visite

Da ieri la città è ufficialmente commissariata. Con l’insediamento dei commissari straordinari, si apre una nuova fase per il Comune, che si trova ora a fare i conti con alcune decisioni cruciali.

Al centro del dibattito cittadino c’è soprattutto il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), recentemente adottato in giunta poco prima della caduta dell’esecutivo. È questo il tema su cui si concentra l’attenzione di molti cittadini e osservatori locali: in tanti si interrogano sul destino del piano e sulle eventuali anomalie che potrebbe contenere.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, i commissari potrebbero decidere di congelare l’iter del PUC per avviare verifiche approfondite. L’obiettivo? Accertare se al suo interno siano presenti previsioni urbanistiche che favoriscano indirettamente familiari o soggetti legati a personaggi riconducibili all’ex amministrazione. Una voce che circola da giorni in città e che alimenta dubbi e preoccupazioni.

Tuttavia, nel PUC ci sarebbero anche elementi positivi da salvaguardare, come le norme che pongono un freno alla cementificazione nelle aree già lottizzate, una misura da molti considerata necessaria per arginare l’espansione edilizia selvaggia che ha caratterizzato il passato urbanistico del territorio.

Non solo urbanistica. Tra le priorità indicate dai cittadini c’è anche la questione del cimitero comunale, in particolare la consegna dei loculi attesi da oltre 12 anni. Una vicenda che ha creato disagi e tensioni nella popolazione e che ora i commissari sono chiamati a risolvere con urgenza.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la gestione straordinaria. Quel che è certo è che la città guarda con attenzione e speranza al nuovo corso, auspicando trasparenza, rigore e risposte concrete.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti