Ruggi di Salerno, Nappi (Lega): vergogna De Luca. Solidarietà alla mamma di Cristina Pagliarulo

“La protervia di Vincenzo De Luca non si ferma nemmeno davanti al dolore di una madre che invoca giustizia per la morte assurda della figlia, la 41enne deceduta dopo 12 ore passate su una barella al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno. Invece di chiedere scusa, il ‘cacicco’ non solo ha scaricato le responsabilità su altri, ma è pure scappato via arrivando ad offendere una madre distrutta che chiede solo di conoscere la verità. Non è certo la prima tragedia perché questa è la sanità che lui e i suoi lasciano in eredità ai campani dopo 10 anni di malgoverno: un diritto che hanno trasformato drammaticamente in elemosina. Ma garantiamo tutto il nostro impegno perché, con il nostro governo della Regione, sia l’ultima, anche nel nome di Cristina Pagliarulo alla cui famiglia rinnoviamo la massima vicinanza e solidarietà”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













