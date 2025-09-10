Marano, il Moulin Rouge riapre sotto la supervisione di amministratore giudiziario

Condividi

Visite: 429

33 Visite

Riaprirà presto i battenti, ma sotto una nuova luce, il Moulin Rouge, storica caffetteria di corso Europa a Marano, finita nei mesi scorsi al centro di una complessa inchiesta giudiziaria. L’attività sarà ora gestita da un amministratore giudiziario, nominato dopo il sequestro preventivo da oltre 5 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Giugliano, su disposizione del GIP di Napoli Nord.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha coinvolto due società del settore ristorazione-bar-pasticceria e cinque persone fisiche, indagate per bancarotta fraudolenta, distrazione di beni (per oltre 2 milioni di euro), evasione fiscale (1,4 milioni) e autoriciclaggio. Secondo gli inquirenti, i soggetti avrebbero svuotato società fallite per far nascere nuove imprese “clone” con gli stessi asset.

La riapertura sotto controllo giudiziario punta ora a rilanciare l’attività nel segno della legalità, preservando posti di lavoro e continuità aziendale in uno dei locali simbolo della città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti