Marano, Villa La Decina cambia volto: al via la vendita di appartamenti nella storica dimora dei Camaldoli

Un maxi cartello pubblicitario comparso in via Camillo Guerra, proprio sopra l’antico edificio settecentesco, segna l’inizio di una nuova fase per Villa La Decina, storica residenza nel cuore della zona Camaldoli-Marano. L’annuncio promuove la vendita di appartamenti, con tanto di autorizzazione ministeriale esposta, a conferma di un progetto di riqualificazione urbana e immobiliare che sta già facendo discutere cittadini, studiosi e amanti del patrimonio storico.

La villa, costruita nella prima metà del XVIII secolo, trae la sua denominazione da una quercia secolare nota come “decina” o “regina”, un tempo dominante nel boschetto che circondava l’edificio. Insieme all’Eremo dei Camaldoli e all’antico nucleo rurale dei marchesi Verusio, rappresenta una delle pochissime testimonianze architettoniche di quel periodo nell’intera zona collinare.

Nel XIX secolo, la proprietà passò al pittore Camillo Guerra, esponente di spicco dell’ambiente artistico partenopeo. Fu proprio lui a conferirle un’impronta eclettica, visibile ancora oggi nei dettagli architettonici: torrette, portali catalani, balconi angolari e simboli che alimentano suggestioni esoteriche.

Dopo decenni di abbandono e degrado, oggi il gruppo Letizia, nuovo proprietario del bene, ha avviato un intervento di recupero edilizio, che comprende anche la messa in vendita di unità abitative all’interno della storica struttura. Il progetto è stato accompagnato da tutte le autorizzazioni necessarie, inclusa quella del Ministero della Cultura, data la presenza di vincoli storici e paesaggistici sull’immobile.

Il cantiere e il cartello pubblicitario hanno acceso l’interesse – e qualche perplessità – tra gli abitanti della zona e gli osservatori del patrimonio locale. Molti si chiedono se e come verrà salvaguardato il valore storico-artistico dell’edificio, e quale sarà il futuro di uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti del territorio maranese.

Villa La Decina non è solo un edificio: è parte dell’identità di un quartiere, custode di storie, simboli e leggende. Il passaggio da dimora storica a residenza moderna rappresenta una svolta epocale per l’intera area dei Camaldoli, e sarà fondamentale che questa trasformazione avvenga nel rispetto della memoria e della bellezza originaria del sito.













