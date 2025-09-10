REGIONALI CAMPANIA, ROMANO ATTENDE IL VIA LIBERA DAL CENTRODESTRA. ENTRO 48 ORE IL VIA LIBERA O IL PASSO INDIETRO

Condividi

Visite: 104

23 Visite

Nel centrodestra campano regna ancora l’incertezza sul candidato presidente per le Regionali. Il nome di Giosy Romano ha ottenuto il via libera ufficioso e ha dato la propria disponibilità. Tuttavia, l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Se entro le prossime 48 ore non ci sarà una conferma, Romano potrebbe fare un passo indietro.

Intanto, prende quota l’ipotesi alternativa di Mara Carfagna, sostenuta da settori moderati della coalizione. Le tensioni interne restano forti, soprattutto in Fratelli d’Italia, che da tempo spinge per una candidatura politica di peso, come quella di Edmondo Cirielli o di altri nomi di partito. Le candidature civiche, come quella di Romano, continuano a incontrare resistenze, complicando ulteriormente la corsa del centrodestra verso le Regionali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti