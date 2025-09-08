Gasparri: “Centrodestra trovi subito i candidati, in Campania serve un profilo civico”

Condividi

Visite: 46

32 Visite

Maurizio Gasparri sollecita il centrodestra a definire al più presto i candidati per le prossime regionali, soprattutto in Campania, Puglia e Veneto, dove ancora manca una decisione. Secondo Gasparri, i tempi politici sono maturi e non si può attendere oltre, anche perché la campagna elettorale è di fatto già iniziata.

Per la Campania, Forza Italia punta su un candidato civico, espressione della società civile, per allargare la coalizione e attrarre i centristi. Gasparri ribadisce che è necessario superare gli egoismi personali e di partito, puntando su una figura che dia un reale valore aggiunto.

Critica duramente il centrosinistra, che definisce unito solo nei numeri, ma privo di una visione, e attacca la candidatura di Roberto Fico, considerato inesperto e promotore di proposte irrealizzabili come il reddito di cittadinanza regionale o la chiusura del termovalorizzatore di Acerra. Secondo Gasparri, queste scelte rischiano di far ripiombare la Campania in una crisi rifiuti come ai tempi di Bassolino, risolta all’epoca solo grazie all’intervento di Berlusconi.

Conclude auspicando che il centrodestra trovi presto unità e coraggio, per tornare a governare la Regione Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti