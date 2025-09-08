Campania, scoppia il caso Paipais: critiche a Fico e rottura nella lista Manfredi

Condividi

Visite: 155

34 Visite

Lo scontro nel centrosinistra campano esplode con un post al vetriolo di Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale della lista Manfredi Sindaco, che su Facebook attacca duramente la candidatura di Roberto Fico alla guida della Regione. La denuncia è netta: “Si vuole governare la Campania con un patto tra le famiglie Mastella, Cesaro e De Luca, con la benedizione di Matteo Renzi?”

Dallo strappo M5S al dissenso nel campo largo

Paipais, ex 5 Stelle vicino a Luigi Di Maio, aveva lasciato il Movimento proprio per non seguire la linea di Giuseppe Conte e per prendere le distanze da Fico. Il suo ingresso nella lista civica di Gaetano Manfredi segnava un nuovo posizionamento politico, oggi messo in discussione dal duro attacco al “campo largo” progressista.

La lista Manfredi chiede l’espulsione

Durissima la reazione interna. Angela Cammarota, coordinatrice della lista, chiede l’immediata espulsione di Paipais: “Chi non condivide la candidatura di Fico è fuori dal nostro progetto”. Sulla stessa linea anche Fulvio Fucito, capogruppo in Consiglio comunale, che parla di “incompatibilità evidente” con la permanenza del consigliere nel gruppo.

La replica di Paipais e l’avvicinamento al centrodestra

Paipais non fa marcia indietro: denuncia un clima di “intolleranza verso il libero pensiero politico” e avvia una riflessione sulla sua futura collocazione. Intanto, trapelano contatti con il centrodestra: in particolare con Dario Renzullo (Fratelli d’Italia) e con Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti